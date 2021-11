Mercato Inter: punta in arrivo a gennaio, Simone Inzaghi fa tre nomi

18-11-2021 12:49

Potenziare l’attacco: questo l’obiettivo numero uno dell’Inter per il mercato di gennaio. Simone Inzaghi ritiene che la coperta sia corta per quanto riguarda il reparto offensivo: Edin Dzeko va verso i 36 anni, Lautaro Martinez non ha iniziato la stagione in maniera brillante, il neo acquisto Joaquin Correa va solo a fiammate e persistono i dubbi sui continui problemi fisici di Alexis Sanchez (tornato dal Sudamerica con un guaio muscolare).

Calciomercato Inter: obiettivo attaccante, Caicedo nel mirino

Inzaghi, che contro il Napoli rischia di trovarsi in emergenza perché anche Lautaro è tornato acciaccato dall’Argentina, torna così a chiedere a gran voce una punta a Beppe Marotta e Piero Ausilio, pronti ad accontentarlo a gennaio.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’Inter è tornata a muoversi per Felipe Caicedo, che Inzaghi conosce bene dopo averlo allenato a lungo alla Lazio. Al Genoa la punta ecuadoriana, 33 anni, non è riuscita ad ambientarsi, e a gennaio potrebbe cambiare aria e riabbracciare il suo mentore: sono 28 le reti realizzate in A con Inzaghi.

Calciomercato Inter: opzioni Belotti e Jovic

Tra le alternative, i nerazzurri valutano con attenzione il possibile ingaggio della punta del Torino Andrea Belotti, ormai in rottura totale con i granata per quanto riguarda il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2022. Il Gallo potrebbe arrivare a prezzo scontato dal Torino, che vorrebbe evitare di perderlo a parametro zero la prossima estate.

All’estero stuzzica il nome di Luka Jovic, in uscita a gennaio dal Real Madrid perché non rientra nei piani di Carlo Ancelotti, che finora l’ha utilizzato pochissimo (appena 7 presenze in tutto). L’Inter, che lo ha già cercato in passato, è pronta a chiedere informazioni ma affonderà il colpo solo in caso di condizioni favorevoli.

Calciomercato Inter: i nomi per l’estate

Rinviati all’estate invece i discorsi per le giovani punte Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca e Lorenzo Lucca. I due attaccanti del Sassuolo sono da tempo nel taccuino di Marotta, sempre respinto dalla dirigenza neroverde, il centravanti del Pisa è la novità delle ultime settimane. Le trattative si preannunciano però lunghe e dispendiose, mentre il Biscione ha necessità di chiudere immediatamente un colpo low cost in attacco.

