Mercato Inter: Real Madrid sulle tracce di un top nerazzurro

Nella qualitativa rosa a disposizione del tecnico Antonio Conte c’è un giocatore che sta bruciando le tappe e, a suon di grandi prestazioni, si sta dimostrando un vero e proprio top player. Il suo nome? Nicolò Barella.

Classe 1997, è considerato da tanti il miglior centrocampista italiano del momento. Colonna dell’Inter, è uno degli uomini di punta anche della Nazionale guidata dal CT Roberto Mancini. Normale che faccia gola a tanti.

Sulle sue tracce ci sarebbero diversi top club stranieri. In Inghilterra piacerebbe a società di primissima fascia come Liverpool, Chelsea e Manchester United (attenzione ai Reds che, già in passato, avevano chiesto informazioni sull’ex Cagliari).

In particolare, ci sarebbe un forte interesse del Real Madrid che, in Nicolò Barella, vede il naturale erede di Luka Modric. Il croato è in scadenza di contratto con i blancos e, se rinnoverà, sarà solo per una stagione. Serve un erede.

L’Inter, tuttavia, non ha nessuna intenzione di lasciarsi scappare il fortissimo centrocampista italiano. Al momento, Nicolò Barella ha un contratto garantito con il club nerazzurro sino al giugno del 2024.

Non appena la questione societaria verrà risolta, è chiaro che si farà di tutto per blindare Nicolò Barella. Come? Prolungandogli l’attuale contratto con tanto di adeguamento dell’ingaggio. Il giocatore è troppo importante per il futuro dell’Inter.

Insomma, dopo gli assalti a Lautaro Martinez, l’Inter deve ora difendersi dagli estimatori di Nicolò Barella, diventato ormai un vero e proprio top player. Tanto per cambiare, è il Real Madrid il “nemico numero uno”.

