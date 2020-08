Mercato Inter: rosa da sfoltire per il doppio colpo a centrocampo

Dopo il chiarimento definitivo fra la dirigenza e il tecnico Antonio Conte e la conseguente decisione di prolungare il matrimonio fra le due parti , l’ Inter può concentrarsi sul mercato e sugli obiettivi richiesti proprio dall’allenatore salentino per rinforzare il centrocampo : posto che l’obiettivo numero uno resti Arturo Vidal , l’idea è comunque quella di portare sulla sponda nerazzurra di Milano almeno uno, se non due calciatori tra N’Golo Kanté , Tanguy Ndombelé e Thomas Partey .

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, però, l’affare non è così semplice. Servirà infatti sfoltire la rosa liberandosi dei calciatori fuori dal progetto e degli elementi che non si sono mai particolarmente adattati al ferreo 3-5-2 di Conte. A questi, con tutta probabilità, si aggiungeranno poi un paio di sacrifici pesanti ma utilissimi a far cassa.

L’amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio sono alla ricerca di una sistemazione definitiva per Dalbert , Joao Mario , Nainggolan e Perisic . I primi due hanno diversi estimatori all’estero e non dovrebbero avere difficoltà a lasciare Milano, il belga vuole restare a Cagliari ma non c’è ancora l’intesa fra i due club per il rinnovo del prestito, il croato ha convinto nella fase finale di Champions League con il suo Bayern Monaco , ma dai bavaresi non è ancora arrivata un’offerta nero su bianco.

Poi ci sono i due uruguaiani, Matias Vecino e Diego Godin . Entrambi sono reduci da una stagione vissuta fra alti e bassi , in cui hanno trovato difficoltà di adattarsi al dogma tattico dell’ex commissario tecnico della Nazionale. Vecino, in particolare, non rientra nei piani di Conte ma a 29 anni non dovrebbe avere difficoltà a trovare un acquirente. Più complessa la situazione dell’ex Atletico, che nonostante un buon finale di stagione ha pur sempre 34 anni e resta un rischio soprattutto dal punto di vista contrattuale.

Non sono ufficialmente sul mercato ma potrebbero essere sacrificati Marcelo Brozovic e Milan Skriniar . ‘Brozo’ ha una clausola rescissoria di 60 milioni di euro , ma vista la contingenza economica non si può escludere uno sconto se dovesse arrivare un’ offerta interessante .

Il difensore, invece, ha moltissimi estimatori soprattutto in Premier League : per lui, però, l’offerta non dev’essere soltanto interessante, ma davvero irrinunciabile .

OMNISPORT | 30-08-2020 10:50