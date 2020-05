Mercato Inter, secco 'no' di Antonio Conte a una cessione

In casa Inter c'è una novità per quanto riguarda il mercato in uscita: la dirigenza nerazzurra vuole far cassa con alcune cessioni per arrivare al tesoretto che possa consentire di investire in entrata (l'ultima voce riguarda Edinson Cavani), ma il tecnico Antonio Conte ha posto momentaneamente il veto su un nome in particolare, quello di Roberto Gagliardini.

Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com' il centrocampista è inseguito da diverse settimane dal Torino: il patron granata Urbano Cairo è arrivato ad offrire ai nerazzurri Armando Izzo, conoscendo la necessità dell'Inter di arricchire il reparto difensivo, ma lo scambio con Gagliardini rischia di non andare in porto proprio per il 'no' secco del tecnico salentino.

Dopo le difficoltà di questa stagione nel gestire la rosa nelle tre competizioni, Conte non vuole privarsi di un calciatore che tra Serie A e Champions League ha giocato 16 partite, con 2 gol all'attivo in campionato, segnati nelle partite contro Sampdoria e Genoa.

Nel frattempo restano attive le trattative in entrata, nonostante la delusione per non aver convinto Dries Mertens a vestire la maglia nerazzurra: il nuovo obiettivo è Edinson Cavani, bomber del Paris Saint Germain, il cui destino sembra essere legato a quello del suo attuale compagno di squadra Mauro Icardi.

L'argentino è al Parigi solo in prestito e il club campione di Francia vorrebbe confermarlo. I 70 milioni per il suo riscatto, però, sembrano un ostacolo insormontabile persino per la ricca dirigenza transalpina che, come tutti, in questi mesi ha dovuto far fronte all'emergenza Coronavirus.

Ed è proprio per questo motivo, come suggerito da 'SportMediaset', che l'interessamento nerazzurro per Cavani potrebbe diventare la chiave di volta della situazione: il Psg potrebbe infatti essere disposto a rinunciare all'uruguaiano, a costo che l'Inter conceda uno sconto su Icardi.

SPORTAL.IT | 23-05-2020 15:46