Inter, tamponi per Conte e Marotta

Antonio Conte e lo staff tecnico dell'Inter si sono sottoposti a una serie di tamponi per il Coronavirus, una settimana dopo i test effettuati ai giocatori.

Il mister leccese, che in questi giorni ha seguito i suoi giocatori a distanza, è è arrivato ad Appiano intorno alle 8.30 e da quell'ora sono iniziati i test per lui e i suoi collaboratori. Tamponi anche per il dg Beppe Marotta, il ds Piero Ausilio e il vicepresidente Javier Zanetti. I risultati sono attesi per domenica: e l'esito sarà negativo, il tecnico nerazzurro potrà tornare a seguire i suoi giocatori da bordo campo.

SPORTAL.IT | 15-05-2020 16:07