Mercato Inter: sorpassata la Juve per un colpo in Bundesliga

Il calciomercato non si ferma mai, e neanche quello dell’Inter, a maggior ragione dopo che la pur dolorosa cessione di Romelu Lukaku al Chelsea ha riempito le casse della società. C’è bisogno di qualche rinforzo per completare la rosa di Simone Inzaghi e riuscire a essere competitivi su tutti i fronti, a cominciare da quello interno ma anche su quello continentale. In particolare per il centrocampo ci sono tanti nomi sul taccuino di calciatori interessanti che potrebbero servire alla causa del nuovo tecnico dei campioni d’Italia.

In particolare, stando a quanto riportato da calciomercatonews, l’Inter starebbe guardando alla Bundesliga, per la precisione al Borussia Dortmund: pare infatti che uno degli obiettivi principali di mercato dei nerazzurri sia Axel Witsel. Il 32enne centrocampista belga è un calciatore esperto, che gioca da tre stagioni coi gialloneri dopo aver militato nel club in cui è cresciuto, lo Standard Liegi, poi nel Benfica, nello Zenit San Pietroburgo e, da ultimo, prima di approdare in Germania, ha anche avuto un’esperienza in Cina.

Uno come lui, che oltretutto è in scadenza di contratto, aumenterebbe sicuramente la qualità del centrocampo interista anche se la concorrenza è nutrita, per esempio si è fatta avanti per accaparrarselo la Juventus. Però pare che nelle ultime ore i bianconeri si siano defilati e l’Inter ne ha approfittato per sorpassarli, nel più classico dei derby d’Italia di mercato, e verrebbe da dire l’ennesimo. Ma se il belga dovesse arrivare, oltretutto a parametro zero, uno dovrebbe andarsene, e il maggiore indiziato è Marcelo Brozovic, il croato che è in nerazzurro dal 2015 ma il cui rinnovo non si è ancora concretizzato.

