Juventus, Capello boccia Witsel: "Fa i passaggini, speriamo non arrivi"

A distanza di anni il nome di Axel Witsel, centrocampista attualmente al Borussia Dortmund, viene nuovamente accostato alla Juventus come possibile rinforzo per la mediana bianconera.

Un’ipotesi che non scalda affatto Fabio Capello, ex allenatore della stessa Juventus, il quale su ‘Sky Sport’ boccia senza appello l’eventuale acquisto di Witsel.

“Non è una soluzione per la Juventus. Non farà acquisti a centrocampo? Speriamo. Non è il giocatore che ha la visione che vuole Max Allegri. Fa i passaggini, porta palla…”

Una vera e propria sentenza senza appello per Witsel, che peraltro va ormai per i 33 anni ed è reduce da qualche problema fisico di troppo.

Non il profilo migliore insomma per migliorare un reparto apparso in grave difficoltà anche nelle prime uscite di questa stagione.

OMNISPORT | 30-08-2021 16:49