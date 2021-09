Mercato Inter: spunta un nome nuovo per l'attacco nerazzurro

Come per tutte le squadre del calcio italiano, e non solo italiano, il calciomercato non si ferma mai. E tantomeno può fermarsi per l’ Inter, visto il titolo di campioni d’Italia appena conquistato che i nerazzurri devono difendere col nuovo allenatore Simone Inzaghi, magari con qualche innesto a gennaio, ma soprattutto bisogna migliorare la rosa affinché sia competitiva anche a livello europeo. E in prima fila per realizzare questo obiettivo, ovviamente, c’è l’amministratore delegato Beppe Marotta, che tra l’altro rinnoverà presto il suo stesso contratto.

Ma veniamo ai nomi che attualmente sono sul tavolo della dirigenza nerazzurra. Il primo riguarda il portiere, ed è risaputo che il prescelto per il dopo Samir Handanovic è André Onana , 25enne estremo difensore camerunese dell’ Ajax. In questi giorni si è parlato di un interessamento della Juventus ma l’Inter resta saldamente in pole position tanto è vero che è molto probabile il suo arrivo sulla sponda nerazzurra dei Navigli il prossimo anno.

C’è però anche un sogno nel cassetto di Marotta per l’attacco: il suo nome è Dusan Vlahovic, ma la quotazione del 21enne serbo della Fiorentina è altissima, 70 milioni di euro. Pare che ci sia comunque una strategia per portarlo a Milano ma ovviamente ci si dovrà lavorare con molta pazienza, leggi altre cessioni dolorose come quella di Romelu Lukaku, per il prossimo anno.

Per quanto riguarda i nodi da sciogliere riguardanti i calciatori attualmente in rosa, le trattative avviate ieri per il rinnovo di Marcelo Brozovic per ora sono al nulla di fatto: il centrocampista croato chiede uno stipendio simile a quello di Lautaro Martinez, e se non dovesse essere accontentato, il Barcellona, che tempo fa aveva offerto uno scambio con Emerson Royal, potrebbe tornare alla carica. Per Stefan de Vrij dal Tottenham Fabio Paratici avrebbe deciso di riprovare un affondo nei prossimi mesi, ma Marotta lo lascerebbe andare solo a cifre altissime.

Ma la vera novità, riportata da Tuttosport, riguarda Amine Gouiri. E’ un 21enne attaccante francese di origini algerine che milita nel Nizza dopo essere cresciuto (ed essersi infortunato gravemente) nel Lione, la scorsa stagione ha segnato 16 gol in 41 partite e quest’anno è già a 3 gol in tre partite. Molti pensano che sia un futuro top player e già adesso la sua quotazione è piuttosto alta, 35-40 milioni di euro. Tra i molti club che sono interessati a lui c’è anche l’Inter: è infatti nella lista dei colpi per il prossimo anno, e forse addirittura per il prossimo mercato di gennaio.

OMNISPORT | 08-09-2021 10:56