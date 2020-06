Mercato Inter: via libera per il centrocampista, c'è l'offerta

L’Inter ha rimesso nel mirino Corentin Tolisso, centrocampista francese in uscita dal Bayern Monaco. Secondo le indiscrezioni riportate dall’emittente transalpina RMC, i bavaresi hanno messo in lista trasferimenti il calciatore, valutato 35 milioni di euro circa.

Una cifra che stuzzica i nerazzurri, che nonostante le trattative avanzate con il Brescia per Sandro Tonali sarebbero pronti a fare un tentativo per l’ex Lione, tanto che i contatti con il suo entourage si sono intensificati. Inoltre Marotta può contare sulla carta Perisic, su cui i nerazzurri vantano un diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

In pole per il giocatore c’è però il Manchester United, che si sarebbe già mosso per anticipare le avversarie e sarebbe in piena trattativa con i suoi agenti.

Tonali resta l’obiettivo numero uno del Biscione, come confermato dalle stesse parole di Beppe Marotta: “Tonali è più abbordabile, un’operazione che si può costruire in maniera migliore. Ed è un ragazzo che è ancora in fase di crescita”.

Tolisso era stato accostato negli scorsi mesi anche il Napoli, in caso di partenza di Fabian Ruiz al termine della stagione. Reduce da un infortunio alla caviglia, il classe 1994 quest’anno ha disputato 13 partite di Bundesliga, andando a segno in una occasione.

SPORTAL.IT | 10-06-2020 21:30