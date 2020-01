Mercato, Inter vicina al triplo colpo: Marotta e Conte scatenati

Weekend di mercato caldissimo per l'Inter, che sta accorciando i tempi per tre obiettivi da tempo nel mirino: Olivier Giroud, Christian Eriksen ed Ashley Cole. Per il centravanti del Chelsea la strada è in discesa dopo il via libera arrivato da Frank Lampard in conferenza stampa: "Se la situazione si rivelerà giusta per tutte le parti in causa, soprattutto per il Chelsea, Giroud può lasciare il club anche senza l'arrivo di un altro attaccante".

L'attaccante francese è davvero a un passo: Inter e Chelsea sono sempre più vicine all'accordo, c'è solo un milione di distanza con i nerazzurri che offrono 4 milioni di euro più uno di bonus, e i londinesi che ne chiedono 5 più uno di bonus. Lo riporta Sky. Per Giroud pronto un contratto di due anni e mezzo, la fumata bianca potrebbe arrivare a giorni.

A centrocampo, c'è grande attesa per Christian Eriksen. Il danese è in uscita dal Tottenham ma chiede 10 milioni di euro a stagione, il dialogo è costante e si aspetta una risposta all'ultima offerta di Marotta.

La candidatura del giocatore degli Spurs ha superato quella di Arturo Vidal, il cui affare è ora in stallo a causa della complicata situazione che sta vivendo il Barcellona: "Dipende da tanti fattori, non nascondo che è un giocatore importante per noi, ma la posizione del tecnico del Barcellona è a rischio e se dovesse cambiare non so cosa possa succedere", sono le parole di Marotta.

In difesa, si sta per chiudere per Ashley Young: l'esterno sinistro non è stato convocato da Solskjaer per la partita di campionato contro il Norwich. E' la svolta che si attendevano gli uomini di mercato nerazzurri, che secondo i media inglesi avrebbero già trovato un accordo con il giocatore, pronto a trasferirsi immediatamente in Italia.

