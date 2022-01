Mercato Inter: Zhang è tornato, ora qualche regalo per Inzaghi

09-01-2022 09:09

Finalmente l’Inter ha rivisto il suo presidente. Atteso a lungo, Steven Zhang è tornato a Milano, pronto a sostenere la squadra e regalare qualche bel regalo a Simone Inzaghi.

Inter, il ritorno di Zhang

Dopo una lunghissima assenza, Steven Zhang è tornato a Milano. Nella cena con Simone Inzaghi e tutta la dirigenza nerazzurra, il presidente nerazzurro, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe fatto i complimenti a tutti, garantendo la sua volontà di riprendersi l’Inter e dare il suo contributo in tutte le questioni attualmente da risolvere. Intanto oggi sarà a San Siro, pronto a seguire il big match Inter-Lazio. Dovrebbe poi tornare a vedere dal vivo la sua Inter nella finale di Supercoppa Italiana, in programma il 12 gennaio, sempre a San Siro, contro la Juventus. Due dei tanti appuntamenti che lo attendono in questi giorni piuttosto intensi.

Zhang, subito il rinnovo di Brozovic

Il primo obiettivo di Steven Zhang sarebbe quello di annunciare, il prima possibile, il rinnovo di Marcelo Brozovic. Come spiegato bene da Simone Inzaghi, il croato sta bene a Milano, sponda nerazzurra, e il rinnovo del contratto in scadenza non dovrebbe essere un problema. L’arrivo del presidente potrebbe accelerare la trattativa e arrivare a quella fumata bianca che tutto il popolo nerazzurro attende con tanta ansia. L’accordo economico sarebbe già stato trovato, con il centrocampista nerazzurra che arriverà a percepire circa 6,5 milioni di euro a stagione. Da capire ancora la durata del contratto, ricordando che Marcelo Brozovic è un classe 1992. La conferma del croato è vitale per il progetto nerazzurro. Simone Inzaghi lo considera un pilastro del suo gioco.

Mercato Inter, quante idee

Steven Zhang è stato informato anche su tutti i possibili colpi di mercato, sia da mettere a segno a gennaio che nei prossimi mesi. Chiaramente la suggestione Romelu Lukaku è rimasta tale (il belga, come noto, ha fatto sapere che, un giorno, vorrebbe tornare all’Inter). Ci si è soffermato su altri nomi. Nell’immediato, si starebbe cercando un esterno sinistro. Il nome più caldo resta quello di Lucas Digne. Rafa Benitez, allenatore dell’Everton, ha confermato la volontà del francese di lasciare il club ma l’Inter lo vuole solo in prestito. Non mancherebbero le alternative: da Layvin Kurzawa del Paris Saint-Germain a Ramy Bensebaini del Borussia Monchengladbach. Da non escludere anche qualche altra pista. Colpo a gennaio ma non solo. Steven Zhang è stato messo al corrente dei desideri per la prossima stagione. Insomma, tanto lavoro per il presidente nerazzurro.

OMNISPORT