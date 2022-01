Tifosi Inter sul piede di guerra: "Ora sì che è un campionato falsato"

08-01-2022 11:26

Il tutti contro tutti è stato sdoganato ormai dai giorni in questo periodo di caos nel mondo del calcio. I lamenti a giorni alterni di un po’ tutte le tifoserie fanno il paio con quelli dei dirigenti, anche se quasi tutti tirano sempre l’acqua al proprio mulino. Stavolta sono i tifosi dell’Inter a protestare: sotto accusa il Giudice sportivo che ha preferito non decidere in merito allo 0-3 per le squadre che non si sono presentate in campo giovedì. Una decisione quasi scontata, se vogliamo, in attesa di capire i provvedimenti che verranno presi dall’incontro Stato-Regioni-Lega calcio di mercoledì ma che non viene accettata dagli interisti anche in virtù della distinta-fantasma che il Bologna involontariamente avrebbe presentato all’arbitro.

I tifosi dell’Inter accusano il Giudice Sportivo

Fioccano reazioni esasperate sui social: “L’Inter passa da +4, con Calhanoglu out a Bologna e un calendario abbastanza intasato a +1, con Calha out con la Lazio e un calendario folle. Questo perché il Bologna decide di vaccinare i suoi giocatori con calma e perché un giudice non è in grado di giudicare” o anche: “Come è costume di questo paese, si è scelto di decidere di non decidere che è la cosa più semplice”, oppure: “Il giudice sportivo anche con la famosa “distinta fantasma” decide di NON DECIDERE”

Il web è un fiume in piena: “Ma ve la ricordate la distinta Bologna-Inter….lo 0-3 a tavolino, Calhanoglu che gioca con la lazio….!!! ahhhhh i bei tempi….!!” o anche: “Il mio migliore amico è avvocato, quanto mi fa arrabbiare quando mi parla di vizi di forma. Ma so che ha ragione, perché la legge è legge e non ammette ignoranza. Da oggi però gli spiegherò, con sorriso sardonico, che il calcio (la Serie A almeno) la ammette”

C’è chi scrive: “Mi sa tanto che il giudice sportivo tifa il Milan” e ancora: “Adesso sì che è un campionato falsato. Bologna Inter era da rigiocare, ma seguendo un altro iter. L’Inter si ritrova senza calhanoglu e con l’incertezza di una partita fantasma”

Infine la chiosa: “Vergogna all’italiana servita, si forza il regolamento per far rigiocare Bologna-Inter invece dello 0-3, Calhanoglu che salta il big match, contro tutto e contro tutti come al solito. Hanno deciso di regalare lo scudetto ai musicanti del Milan, vergogna !!!”

