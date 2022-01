Inter: buone notizie in vista della Lazio. E Zhang arriva a Milano

07-01-2022 16:15

Tra oggi e domani è atteso l’arrivo a Milano dagli Stati Uniti del presidente dell’Inter Steven Zhang, che per la prima volta dalla festa scudetto dello scorso 23 maggio sarà in tribuna allo Stadio Giuseppe Meazza sia domenica, per la partita di Serie A contro la Lazio, sia mercoledì, per la Supercoppa contro la Juventus.

Inter, Zhang torna a Milano

Prima però, ad Appiano Gentile, ci sarà il primo incontro di persona col tecnico Simone Inzaghi, arrivato l’estate scorsa sulla panchina dei campioni d’Italia. Inoltre alla Pinetina Zhang saluterà anche i calciatori, anche in questo caso per la prima volta dopo il tentativo (vano) di chiedere un taglio agli stipendi al termine della stagione scorsa. È molto probabile poi che, in occasione di una delle due partite dei giorni successivi, possa esserci anche il saluto a Christian Eriksen.

Tutti gli obiettivi di mercato dell’Inter

Poi ci sono le questioni di mercato, che il presidente e la dirigenza discuteranno per trovare ulteriori rinforzi a una squadra che prima della pausa natalizia era già in uno straordinario momento di forma fisica e tecnica.

Il primo annuncio, ormai imminente, sarà quello dell’arrivo a parametro zero del portiere camerunese dell’Ajax André Onana, che ha già superato le visite mediche di prammatica. Si svincolerà dal Borussia Moenchengladbach il difensore tedesco Matthias Ginter, altro nome forte sull’agenda dei nerazzurri.

Altri nomi nel mirino sono, per la difesa il brasiliano del Torino Bremer, a centrocampo Davide Frattesi, che è del Sassuolo come un altro grande obiettivo dei campioni d’Italia ma per l’attacco, Gianluca Scamacca. Sempre per il reparto offensivo resta sempre in lista Julian Alvarez del River Plate, il cui agente è atteso a Milano in questi giorni.

Inoltre, per quanto riguarda il mercato di gennaio, si cerca un esterno sinistro e i più quotati sono il serbo Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte, il francese Lucas Digne dell’Everton e l’algerino Ramy Bensebaini del Borussia Monchenglabdach.

Inter, questione rinnovi: priorità a quello di Brozovic

Poi ci sono le delicate questioni dei rinnovi: sono infatti in scadenza di contratto Ivan Perisic, Samir Handanovic e soprattutto Marcelo Brozovic, ritenuto indispensabile nell’economia del gioco dell’Inter da Simone Inzaghi. Ma si aspetta la firma del rinnovo biennale per i dirigenti: Beppe Marotta, Piero Ausilio, Dario Baccin e Roberto Samaden.

Dzeko torna negativo al Covid-19: disponibile con la Lazio

Infine, passando alla situazione attuale della squadra, Edin Dzeko, sottoposto oggi a tampone e allenatosi a parte, è risultato finalmente negativo al Covid-19 e da domani potrà riaggregarsi alla squadra e sarà disponibile per la sfida contro la Lazio. Resta invece squalificato Hakan Calhanoglu, che non ha potuto scontare il turno di stop contro il Bologna.

Guarda tutte le partite della Serie A 2021-2022 in diretta su DAZN!

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT