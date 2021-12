Inter, giallo sulla cessione: Zhang furente, ma arrivano altre voci

30-12-2021 11:22

Mentre in Serie A l’Inter corre e vede più vicino il secondo scudetto consecutivo dopo la serie di vittorie di fila, è più incerto il futuro societario del club nerazzurro. Le ultime voci hanno gettato scompiglio nel mondo interista, provocando la reazione di Steven Zhang.

Cessione Inter, Zhang stizzito dopo le ultime voci

La proprietà cinese e in particolar modo Steven Zhang, particolarmente irritato, hanno smentito le voci di una cessione del club nerazzurro nei prossimi mesi. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Suning ha ribadito che l’impegno resta a lungo termine e che si sta già pianificando il futuro tra il mercato di gennaio, i rinnovi di contratto e il rifinanziamento dei bond in scadenza.

Zhang, attualmente in California per “vicende personali” non legate all’Inter, tornerà a seguire la squadra il 12 gennaio, in occasione della Supercoppa Italiana.

Cessione Inter: le ultime indiscrezioni

Le indiscrezioni sul futuro del club continuano però imperterrite: secondo il Corriere dello Sport, Zhang negli Stati Uniti sta incontrando in questi giorni tre gruppi di interesse americani pronti a rilevare quote azionarie della società meneghina.

I primi meeting avrebbero avuto esito positivo, e nelle prossime settimane potrebbero essere intavolate trattative più approfondite. Tra gli imprenditori citati c’è Daniel E. Straus di New York, alla guida di un fondo che ha già investito nello sport. Zhang valuta l’intero pacchetto azionario intorno al miliardo di euro.

Inter, il fronte rinnovi

Il ritorno di Zhang in Italia darà un forte impulso sulle trattative per i rinnovi di contratto: in primo piano c’è quello di Marcelo Brozovic, considerato indispensabile da Simone Inzaghi. Quindi quello dei quadri dirigenziali: Marotta e Ausilio dovrebbero prolungare il contratto per altri tre anni. E in primavera arriverà probabilmente anche quello dello stesso Simone Inzaghi, quasi scontato dopo l’ottimo andamento della squadra finora.

