Mercato Juve, contattato il Barcellona: possibile scambio stellare

La Juventus continua a muoversi sotto traccia sul mercato, nonostante Fabio Paratici abbia dichiarato che le operazioni di gennaio sono chiuse in entrata dopo l’affare Kulusevski. Secondo quanto riporta Repubblica, i bianconeri potrebbero presto entrare in contatto con il Barcellona per uno scambio da effettuare a gennaio.

Sul tavolo i cartellini di Federico Bernardeschi e Ivan Rakitic, entrambi finiti ai margini dei progetti tecnici dei rispettivi allenatori. L’ex Fiorentina sta trovando sempre meno spazio con Sarri, che gli preferisce sulla trequarti Ramsey e gioca spesso ora con il tridente pesante. Anche come mezzala l’ex Fiorentina non è tra le prime scelte.

Il centrocampista croato è invece da tempo in rotta di collisione con l’ambiente blaugrana, e neanche il cambio di allenatore sembra aver sanato le fratture. Il giocatore vuole lasciare la Spagna ed è attratto dal progetto dei bianconeri.

Il Barcellona, intrigato da Bernardeschi per la sua versatilità, starebbe così preparando l’offerta di scambio da presentare a Paratici.

Intanto a Torino si ragiona anche sul futuro di Emre Can, che rischia di restare ai margini fino al termine della stagione se non si troverà una soluzione nelle prossime settimane. Tramontati gli scambi con il Psg per Leandro Paredes, e con il Tottenham per Eriksen, gli uomini di mercato bianconeri stanno cercando di risolvere il rebus.

