Mercato Juve: Cristiano Ronaldo chiama a Torino un ex compagno

Tornano con forza le voci che accostano la Juventus a Sergio Ramos, la stella del Real Madrid in scadenza di contratto a giugno. Secondo i media spagnoli prosegue lo stallo tra l’entourage del capitano dei blancos e la società madrilena, e aumentano le probabilità di un addio al termine della stagione.

I quotidiani iberici indicano quattro opzioni per il futuro del Nazionale spagnolo: in pole position c’è il Paris Saint Germain, che è in grado di accontentare le sue astronomiche pretese economiche. In seconda posizione, davanti alle big inglesi United e City, c’è la Juventus, con Cristiano Ronaldo che sarebbe in pressing per averlo a Torino.

CR7 ha consigliato alla dirigenza bianconera l’esperto centrale, anche per risolvere i problemi difensivi evidenziati in questi mesi dalla squadra allenata da Andrea Pirlo. Ramos sta valutando tutte le opzioni e a fine gennaio deciderà come muoversi.

Il giocatore potrebbe seguire le orme di Ronaldo: lo sanno gli addetti ai lavori in Spagna, tra questi l’ex dirigente del Real Madrid Jorge Valdano, che a El Transistor si è espresso così: “Finirà per rinnovare con il Real Madrid. Se non succedesse questo sarebbe un errore da entrambe le parti, la stessa cosa è successa con Cristiano Ronaldo. Il Real Madrid è rimasto senza la Champions League e CR7 senza il Pallone d’Oro”.

Così invece Zidane: “Ramos come Ronaldo? Non so cosa succederà. È qui per il momento. Siamo concentrati sulla partita di domani. È con noi e si allena regolarmente”.

OMNISPORT | 11-01-2021 12:47