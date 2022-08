Juventus, Allegri pensa al Sassuolo e attende altri due rinforzi

La Juventus, farà il suo esordio in Serie A. La, sarà all'Allianz Stadium contro il Sassuolo. Allegri sta preparando il match nei minimi dettagli ma attende anche novità sul fronte mercato. Juventus , per Depay manca solo l' ok del Barça. Juventus , l' arrivo di Paredes dipende da Rabiot. Juventus , per Depay manca solo l'ok del Barça. Più passano i giorni e più Memphis Depay si avvicina alla Juventus. Intanto Max Allegri sta preparando la gara contro il Sassuolo.Leggi l'articolo08:29