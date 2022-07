Ultimo aggiornamento 12-07-2022 09:43

Mercato Juventus: cosa è successo ieri lunedì 11 luglio 2022

Juventus, De Ligt verso il Bayern: il punto sulla trattativa. Lukaku si, Di Maria no, Jovic ni: come funziona il Decreto Crescita. Juventus, Di Maria si presenta e non esclude un graditissimo regalo. Incontro Juve-Bayern per De Ligt, Salihamidzic: "C'è ottimismo? Sempre". Di Maria si presenta: "Testa alla Juventus, non penso al Mondiale". Il declino di Dybala: a luglio si allena solo, chi punta sulla Joya?. La Juve cambia target, l'ironia dei tifosi del Napoli: "E Koulibaly?”. Juve, ecco Pogba ora è davvero ufficiale: l'annuncio. Calciomercato, il borsino di oggi. Come vanno le trattative Sanches, Koulibaly e Dybala. Juve, De Ligt sempre più lontano: arrivano i tedeschi del Bayern Monaco. Juventus, per il colpo Zaniolo servono due cessioni a centrocampo.