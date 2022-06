Mercato Juve LIVE, diretta: Serie A, Buffon elogia Di Maria: "In Italia sarebbe come Maradona"

Serie A, Buffon elogia Di Maria: "In Italia sarebbe come Maradona"

L'ex leggenda della Juventus Gianluigi Buffon, oggi in forza al Parma in Serie B, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Spor t per esprimere un parere sul possibile acquisto da parte dei bianconeri di Angel Di Maria, giocatore che Gigi conosce molto bene avendoci giocato assieme un anno al PSG nel 2018/2019. Come al solito Buffon è molto diretto nel considerare el Fideo un possibile crack del nostro campionato : ad oggi, nella Serie A è come Maradona.Vai all'articolo10:57