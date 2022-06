Juventus, nuovo centrale: si accelera per Gabriel

20-06-2022 16:12

La Juventus continua a restare vigile sul mercato dove si augura quanto prima di riuscire a colmare le lacune della propria rosa.

Juventus, Gabriel ideale per affiancare De Ligt

Fra queste, visto l’addio di Giorgio Chiellini, vi è certamente quella che riguarda il difensore centrale da affiancare la prossima stagione a Matthijs de Ligt.

Su questo fronte, la Juventus nelle ultime ore pare aver virato decisamente su Gabriel Magalhaes, difensore brasiliano che quest’anno, con la maglia dell’Arsenal, ha collezionato 35 presenze e 5 gol in Premier League.

Juventus, l’accelerata per chiudere prima possibile

A testimonianza di come la Juventus si sia decisa a fare sul serio per Gabriel vi è la notizia, riportata da sportsmole, del viaggio fatto oggi da Cherubini a Londra per iniziare a tramutare l’interesse dei bianconeri in qualcosa di più concreto.

I piemontesi infatti, impegnati in questi giorni anche su altre piste (Di Maria su tutti), vogliono quanto prima chiudere il discorso inerente la coppia di centrali difensivi e la mossa del management juventino è da leggere proprio in quest’ottica.

Juventus, gli ostacoli per arrivare a Gabriel

Concludere la trattativa per il ventiquattrenne di San Paolo in ogni caso non sarà semplice. Allo stato attuale delle cose infatti l’Arsenal ha sparato alto per il difensore (50 milioni di euro) e la Juventus non si può permettere di spendere grandi cifre.

Tuttavia, i bianconeri potrebbero riuscire ad abbassare le pretese dei Gunners da un lato inserendo nella trattativa un nome gradito ad Arteta come Arthur (già accostato in passato ai londinesi), dall’altro aspettando la conclusione dell’operazione tra Arsenal e Ajax per Lisandro Martinez la cui firma consentirebbe gli inglesi di coprirsi in difesa liberando così il sudamericano.

Costui, in questo modo, potrebbe lasciare l’Arsenal a condizioni maggiormente favorevoli per la Juventus la quale, comunque, dovrà aspettare ancora qualche giorno per capire come muoversi prima di affondare decisa il colpo per l’ex Lille.

