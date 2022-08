Juventus, Kostic è a un passo: nel weekend può arrivare la svolta La Juventus continua a lavorare per Pilip Kostic e, nel weekend sono attesi ulteriori contatti con l'Eintracht Francoforte, squadra che, nonostante il contratto del ragazzo sia in scadenza il prossimo anno, non ha nessuna intenzione di abbassare le proprie pretese economiche. Juventus - Kostic, cosa manca : il serbo dovrà forzare un po' la mano. Juventus - Kostic, cosa manca : il serbo dovrà forzare un po'la mano. Vai all'articolo 08:42

Juventus, salgono le quotazioni di Muriel come vice-Vlahovic

Non solo Kostic per la Juventus, in queste ore stanno aumentando le quotazioni di Luis Muriel dell'Atalanta come vice- Vlahovic. I bianconeri infatti stanno da tempo cercando un giocatore che possa far tirare il fiato al serbo, che accetti la panchina e abbia un costo contenuto.Leggi l'articolo09:04