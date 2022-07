Juventus: Paredes si può fare, ma è troppo elevata la richiesta del PSG Aaron Ramsey, destinato ormai alla rescissione del contratto con la Juventus, libererà un posto in centrocampo. Per quanto riguarda il mercato in entrata, secondo Tuttosport il nome più gettonato è quello di Leandro Paredes, esubero del Paris-Saint Germain. Leggi l'articolo 10:33

Atletico-Juventus: per Morata solo acquisizione a titolo definitivo

Il nome di Alvaro Morata in casa Juventus è sempre in voga. L'attaccante spagnolo ha fatto ritorno all'Atletico Madrid dopo la seconda esperienza in bianconero per il reparto d'attacco e potrebbe tornare nuovamente utile a Massimiliano Allegri in questa sessione di mercato estivo.Leggi l'articolo11:18