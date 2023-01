Rafaela Pimenta: "L'Inter è temuta". Poi stuzzica Pogba

Anche l'Inter fa il mercato alla grande : è temuta da tutti all'estero, perché i nerazzurri non fanno svendite. Oltre alle strategie di mercato dei nerazzurri, Rafaela Pimenta si è focalizzata sul suo assistito Pogba : Paul è preoccupato della situazione della Juventus ? Questa è una domanda per lui, non per il suo agente.Leggi l'articolo18:33