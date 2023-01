Il giocatore vola in Premier con la formula del prestito a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 34,5 più ulteriori 4,5 di bonus.

30-01-2023 22:57

Adesso è ufficiale, McKennie saluta la Juventus: il centrocampista americano si trasferisce al Leeds con la formula del prestito a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 34,5 più ulteriori 4,5 di bonus.

McKennie lascia la Juve dopo due anni e mezzo (in cui ha giocato 96 partite e segnato 13 gol). Un andamento altalenante per il giocatore americano, che adesso cercherà maggior fortuna in premier League.