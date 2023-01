Juventus Women, nuovo rinforzo in difesa: dal PSG c’è Simon

Dopo gli acquisti di Belotto tra i pali e dell’attaccante Nystrom, la società bianconera aggiunge un tassello anche in difesa: la giocatrice francese classe ’97 ha firmato un contratto fino al 2025.

30-01-2023 22:11

Nuovo colpo della Juventus Women che in questa fase di calciomercato sembra davvero scatenata. Alla corte di coach Montemurro ecco Bénédicte Simon. La giocatrice francese saluta il PSG e approda a Torino con l’intento di poter vincere ancora molto.

La sua carriera parte con la maglia del Mantois 78, poi esordisce con le grandi dell’Aurillac Arpajon fin quando passa al Reims in Division 2 contribuendo alla promozione nella massima serie. Nel 2020 passa al PSG dove vince il titolo di Francia. L’anno successivo verrà ceduta in prestito all’Atletico Madrid raggungendo il quarto posto nella Primera Division Femenina de Espana, prima di rientrare a Parigi dove ha giocato in questa prima parte di stagione.

Ora è pronta per l’avventura con la Juventus dove darà il suo contributo per andare a caccia di altri trofei.