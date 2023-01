Rafaela Pimenta: "L'Inter è temuta". Poi stuzzica Pogba

La procuratrice ha parlato delle strategie di mercato dei nerazzurri e della situazione del centrocampista bianconero.

30-01-2023 18:27

La finestra invernale di mercato è alle ore finali e da Roma, all’Hilton di Fiumicino, la procuratrice Rafaela Pimenta ha parlato della situazione dei club italiani. Su chi si sia mossa meglio non ha dubbi: “Il Sassuolo sta facendo benissimo, perché sta lavorando per i giovani. Anche l’Inter fa il mercato alla grande: è temuta da tutti all’estero, perché i nerazzurri non fanno svendite. Fanno un prezzo e rimangono fermi fino alla fine”.

Oltre alle strategie di mercato dei nerazzurri, Rafaela Pimenta si è focalizzata sul suo assistito Pogba: “Paul è preoccupato della situazione della Juventus? Questa è una domanda per lui, non per il suo agente”. La procuratrice preferisce non commentare il momento dei bianconeri, ma ha analizzato questo mercato: “Per ora è un gennaio come gli altri, le squadre si stanno riorganizzando, ci prepariamo soprattutto per luglio”.

