Ultimo aggiornamento 10-08-2022 10:09

Mercato Juventus: cosa è successo ieri martedì 9 agosto 2022

Calcio, il retroscena su Mertens: "Ha detto no ai 5 milioni all'anno offerti dalla Juventus". La Fiorentina beffa Inter e Juve per Milenkovic. Niente Juve per Timo Werner: tornerà a casa. Nel futuro di Alvaro Morata c'è la Premier League. Juve prigioniera di Moise Kean. Juventus, per l'attacco torna di moda Depay. Juve, affare o bidone? Il possibile regalo del Barça infiamma il web. Juventus, l'addio di Rabiot cambia il mercato: nuova pista a centrocampo. Juventus, Rabiot allo United può sbloccare Paredes. Calciomercato Atalanta: da Pinamonti a Freuler passando per Miranchuk. Juventus, la sentenza di Galeone su Allegri scatena la bufera sul web.