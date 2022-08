10-08-2022 17:52

La Juventus prosegue senza sosta la sua campagna di mercato. Tra gli ultimi nomi, dati da molti per vicinissimi, ci sono quelli dell’esterno dell’Eintracht di Francoforte, Filip Kostić, e dell’attaccante olandese del Barcellona, Mephis Depay. Proprio sull’asse Torino-Barcellona arriva, però, una clamorosa indiscrezione di mercato, che fa sognare i tifosi bianconeri e che potrebbe risolvere molti problemi della Vecchia Signora a costo zero.

La crisi del Barcellona può cambiare il mercato

A fare esplodere la bomba è l’indiscrezione lanciata da ESPN, secondo cui gli azulgrana potrebbero perdere i nuovi arrivi Franck Kessié e Andreas Christensen. Il motivo è semplice, ma l’eventualità che la cosa accada estremamente remota. Il Barça, infatti, non avrebbe ancora registrato i due giocatori alle liste del campionato e, con il calcio di inizio fissato per sabato sera contro il Rayo Vallecano, potrebbero arrivare importanti novità.

Kessié e Christensen verso l’addio?

Nei contratti di Kessié e Christensen sarebbe, infatti, presente una clausola che permetterebbe loro di liberarsi a zero in caso di mancato inserimento nelle liste. Il regolamento de LaLiga parla chiaro e, avendo superato il tetto salariale con un mercato sontuoso che ha portato in Catalogna calciatori del calibro di Lewandowski, Koundé, Raphina e, appunto, Kessié e Christensen, a oggi, il Barcellona potrebbe davvero essere costretto a rinunciare almeno inizialmente a qualcuno dei nuovi. Nei giorni scorsi, il presidente, Juan Laporta, ha tenuto a rassicurare l’ambiente, ma vista la crisi nera in cui versa il club, l’eventualità di qualche partenza eccellente, seppur difficile ipotizzare che possa realizzarsi, non è da escludere in toto.

I tifosi della Juve sognano Kessié

Ecco perché, proprio sul centrocampista ex Milan e specie dopo l’infortunio di Paul Pogba, i tifosi della Juventus hanno iniziato a fantasticare, manifestando la loro approvazione sui social. Qualcuno scrive: “Un pensierino su Kessie lo farei se al Barcellona non riuscissero a tesserarlo” e un altro chiede: “Ma visto che siamo senza centrocampo un tentativo della Juve per Kessie qualora si svincolasse dal Barca è utopia? Servirebbe come il pane“, “Beh dai Kessie e Raphinha li prendiamo noi della Juve”.

Tifosi del Milan pronti a riabbracciare il Presidente

commenti anche dei milanisti, con numerosi tifosi a sognare il ritorno del “Presidente”. C’è chi scrive: “ Purtroppo non succederà mai perché le dinamiche sono quasi impossibili, ma se Kessié dovesse ritornare al M ilan io lo riaccoglierai di corsa senza nessun tipo di problema”, e poi: “Se ritornasse il Presidente, io sarei mooolto contento, voi ??”, “ Sapendo benissimo che non succede, e che in qualsiasi caso si aprirebbero altre strade, insomma, io Kessié me lo riprendo subito. Neanche mezzo problema”, “Riprendiamolo”, “Torna a casa Presidente!“. Tantissimi i, con numerosi tifosi a. C’è chi scrive: “