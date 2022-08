10-08-2022 17:30

A poco più di cinque giorni dal primo impegno ufficiale della stagione della Juventus, ovvero la sfida in casa contro il Sassuolo, in programma per lunedì 15 agosto alle 20.45, la dirigenza bianconera è al costante lavoro sul mercato per cercare un degno sostituto in centrocampo che possa rimpiazzare Paul Pogba nel periodo in cui il francese è assente. Il Campione del Mondo, ricordiamo, rimarrà fuori dai campi per 5 settimane per un fastidio al menisco avvisato durante la tournèe americana l’ultima settimana di luglio.



Juventus: a breve l’ufficialità del centrale di centrocampo Kostic

La Juventus in queste ultime ore sta ultimando la trattativa per portare Filip Kostic in bianconero. Il centrocampista della nazionale serba che sarà il metronomo del reparto mediano ed offensivo, sarebbe già a Torino ed attenderebbe il via libera per effettuare le visite mediche allo J-Medical ed apporre la firma sul contratto triennale da tre milioni di euro a stagione. All’Eintracht Francoforte andranno circa 17 milioni di euro, inclusi bonus.

Juventus, nuova cessione a centrocampo: Rabiot verso lo United

Per un centrocampista che viene, un altro è pronto a partire. La Juventus è pronta a cedere Adrien Rabiot dopo le difficoltà incontrate per cedere il brasiliano Arthur (a causa dello stipendio elevato) al Manchester United. Gli inglesi sono pronti a versare nelle casse della società torinese circa 20 milioni di euro, tuttavia rimane lo scoglio del calciatore francese, poichè chiede uno stipendio superiore a quanto percepito in bianconero: almeno 8 milioni di euro per un totale di tre anni.

Juventus: ora il sogno Depay o Paredes

Definiti gli arrivi e partenze in centrocampo, la Juventus sta sondando il terreno per Mephis Depay del Barcellona. L’olandese ha uno stipendio di 5 milioni, ma la dirigenza bianconera opterebbe per una riduzione a 4. L’operazione si potrebbe fare, tuttavia i blaugrana richiedono un indennizzo per farlo partire. Per quanto riguarda Leandro Paredes del PSG, i parigini chiedono 25 milioni. Il centrocampista voluto fortemente dal tecnico Allegri, però, secondo Cherubini e Nedved, avrebbe una valutazione massima di 20 milioni di euro.

