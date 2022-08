08-08-2022 17:25

La notizia che giunge da Manchester circa il probabile trasferimento di Adrien Rabiot ai Red Devils non può che far contenti i tifosi juventini i quali, finalmente, nei prossimi giorni potrebbero esultare per nuovi colpi in entrata.

Rabiot al Manchester United: cosa manca per la cessione

Il passaggio del centrocampista francese allo United, infatti, potrebbe produrre un effetto a catena e sbloccare una serie di operazioni che la Juventus brama di mettere a segno per completare la propria rosa.

Prima però ci sarà da concretizzare la cessione di Rabiot per la quale manca solo l’accordo tra l’entourage del giocatore e il club inglese visto che la società bianconera, secondo quanto riportato da Sky Sports UK, avrebbe già trovato quello con lo United.

Rabiot può dare una svolta al mercato della Juventus

Una volta ratificato il trasferimento e intascato un nuovo importante gruzzolo, la Juventus potrà dare l’assalto ad un nuovo centrocampista.

Per il ruolo, al momento, concorrono principalmente in due: da un lato c’è Leandro Paredes del PSG (che andrebbe a ricoprire mansioni da regista puro), dall’altro una mezzala come Davide Frattesi sulla quale nelle ultime ore anche altre big hanno iniziato a fare più di un pensiero.

Mercato Juventus, la situazione attaccante

Riempita la lacuna in mezzo al campo, Cherubini e i suoi uomini si muoveranno a stretto giro per regalare ad Allegri il tanto agognato vice-Vlahovic, ruolo per il quale recentemente, oltre a quelli di Luis Muriel e Memphis Depay e, ha preso corpo anche l’opzione Arkadiusz Milik.

Il polacco, già in passato nel mirino della Juventus, con la sua conoscenza del calcio italiano (ha militato nel Napoli dal 2016 al 2020) e il suo senso del gol sottoporta sarebbe un’alternativa più che valida per i bianconeri i quali però, prima, dovranno trovare l’accordo col Marsiglia che ne detiene i diritti fino al 2023.

