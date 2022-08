Juventus, Kostic potrebe sbarcare a Torino già oggi

09-08-2022 13:17

Sembra ormai diretta verso Torino la strada di Filip Kostic, esterno offensivo in forza all’Eintracht Francoforte. Il giocatore è seguito da vicino dalla Juventus, che ha ormai trovato l’accordo sia col club che col giocatore. Tra i 14 e i 18 milioni a Francoforte, triennale da 3,5 milioni a Kostic.

Sky Sport Germania riporta oggi che Kostic potrebbe arrivare già in giornata a Torino e iniziare la sua nuova avventura in bianconero. Il tecnico dell’Eintracht infatti non ha convocato il classe 1992 per la Supercoppa Europea in programma domani in Finlandia contro il Real Madrid e, stando anche a quanto comunicato da Di Marzio, ora Kostic potrebbe già decidere vi volare in Italia.