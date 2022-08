08-08-2022 13:24

Infortuni pesanti (Pogba e McKennie), cessioni illustri (De Ligt), un precampionato dai risultati tutt’altro che sfavillanti (come il fresco 4-0 incassato dall’Atletico). Non è certamente un bel periodo per i tifosi della Juventus, costretti a vivere un’estate con poche gioie e tanti dolori. A breve, però, una buona notizia potrebbe arrivare dal fronte cessioni: dall’Inghilterra rimbalza infatti la voce della possibile partenza di un bianconero ormai da tempo inviso ai fan della Vecchia Signora.

Juve, vicina la cessione di Rabiot

Si tratta di Adrien Rabiot, sbarcato a Torino nel 2019 e recentemente entrato negli ultimi 12 mesi del suo contratto. Sul centrocampista francese, 27 anni, è piombato il Manchester United, che cerca disperatamente rinforzi sul mercato dopo aver iniziato la sua stagione con una deludente sconfitta casalinga per 2-1 contro Brighton & Hove Albion.

Rabiot è il piano B del Manchester United

Secondo quanto scrive The Athletic, i Red Devils hanno bussato alla porta della Juve e avviato la trattativa per il centrocampista, individuato dagli inglesi come prima alternativa a Frenkie De Jong, che pare destinato a restare a Barcellona. Pur trattandosi di un’operazione in uscita, la notizia è stata accolta dal popolo juventino col clamore che solitamente accompagna i grandi acquisti: da tempo, infatti, Rabiot è mal sopportato dai tifosi, mai conquistati da un giocatore sbarcato a Torino tra grandi aspettative che – nei suoi tre anni bianconeri – non è riuscito a confermare sul campo.

Tifosi Juve spingono Rabiot in Inghilterra

Il possibile addio di Rabiot è commentatissimo sui social. E la maggior parte dei post, come anticipato, riguarda fan che contano i minuti che mancano alla partenza del mediano francese. “Anche gratis, ve lo portiamo noi” scrive Ale. Ivo concorda e rilancia: “Magari fosse vero! Rabiot è più inutile di un congelatore al polo nord”. Flavio, invece, fa una riflessione più ampia con tanto di frecciata a Max Allegri: “Per quello che abbiamo visto fino ad ora sul campo direi “ve lo porto io a spalla”… Poi però continuo a vedere giocatori che vanno via da Torino e tornano ad essere forti e allora mi chiedo: sono i giocatori da cambiare o il mister?”

Tutti felici se parte Rabiot? Non proprio. Sui social qualche voce controcorrente c’è, come quella di Giuseppe: “Con tutto il male che gli abbiamo detto comunque ad oggi Rabiot è il meno peggio e questo ci fa capire il livello del nostro centrocampo”. Desireé, invece, critica la dirigenza: “Dai, vendete tutti! Giochiamo solo con la primavera!”.

