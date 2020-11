Mercato Juve: un grande obiettivo può arrivare in sconto

Il nome di Paul Pogba torna in auge a Torino. Secondo la stampa inglese, la dirigenza del Manchester United ha deciso di cedere nella prossima estate il centrocampista francese, per non rischiare di perderlo a zero l’anno dopo visto il contratto in scadenza nel 2022. Secondo le indiscrezioni, i Red Devils potrebbero pensare addirittura ad una partenza anticipata a gennaio, in modo che il suo successore designato, Donny Van de Beek, possa godere di più spazio agli ordini di Solskjaer.

Pogba tra alti e bassi non ha mai veramente convinto in Inghilterra, e la Juventus è in pressing da tempo sul giocatore (gode di ottimi rapporti con l’agente Raiola) per un possibile ritorno in Italia.

Secondo quanto riporta As, la prossima estate Pogba potrebbe salutare lo United per soli 60 milioni di euro: quasi la metà rispetto alla richiesta formulata nei mesi scorsi dalla società inglese.

La Juventus è in concorrenza con il Real Madrid, che come i bianconeri da anni sta facendo da tempo la corte al giocatore ed è pronto a farsi avanti nella prossima sessione estiva di mercato. Già alcuni mesi fa i blancos sembravano sul punto di chiudere per il campione del mondo 2018, ma poi la trattativa non andò in porto anche a causa della pandemia.

Il Real ora torna all’assalto ma attenzione alle Juventus, che l’anno prossimo potrebbe rinnovare di nuovo la mediana. Così si era soffermato Paratici alcuni giorni fa su Pogba: “Paul Pogba è un nostro obiettivo? In questo momento è un giocatore del Manchester United, è difficile pensare al calciomercato in questo momento. Adoriamo Pogba, gli vogliamo bene, è un giocatore fantastico ma è troppo presto per parlare dei nostri obiettivi per il futuro”.

06-11-2020