Mercato Juve, via Bernardeschi: Sarri ha scelto il sostituto

La Juventus ha intenzione di rinnovare in modo importante la propria rosa in vista della prossima stagione, soprattutto a centrocampo. In lista trasferimenti, secondo Tuttosport, sarebbe finito Federico Bernardeschi, che questa stagione non ha brillato agli ordini di Maurizio Sarri, scendendo progressivamente nelle gerarchie del tecnico toscano.

L'ex Fiorentina interessa al Chelsea e piace anche al Barcellona, che a gennaio era stato vicino all'acquisto. Da non escludere neanche una possibile operazione con il Milan, che a dicembre aveva provato a mettere in piedi uno scambio con la Juventus, offrendo ai torinesi Paquetà.

I campioni d'Italia hanno intanto già individuato il sostituto di Bernardeschi: sta prendendo quota con il passare dei giorni il nome del giovanissimo talento del Valencia, Ferran Torres.

Classe 2000, ha un cartellino che vale circa 50 milioni di euro, ma il contratto in scadenza a giugno 2021 favorisce i bianconeri, pronti all'assalto.

Torres non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto con la società levantina e ingolosisce tanti club europei: il Valencia per non rischiare di perderlo a zero potrebbe decidere di cederlo già quest'anno, e a prezzo scontato (si parla di 30 milioni di euro).

Indicato come uno dei giovani più promettenti d'Europa, Torres predilige giocare sulla fascia destra ma è in grado di svariare su tutto il fronte offensivo. Ha già disputato nonostante la giovane età 58 partite con la maglia del Valencia, andando a segno in 6 occasioni.

