Mercato Juventus: addio a Dybala e assalto a tre rossoneri

La Juventus vuole conquistare il pass per la prossima Champions League e, possibilmente, anche la Coppa Italia. Parallelamente, c’è tanta voglia di migliorare l’attuale rosa a disposizione di Andrea Pirlo.

Tantissime le indiscrezioni di mercato legate alla Vecchia Signora. La presenza di Mino Raiola al quartier generale bianconero ha generato una serie di voci su tanti possibili colpi da parte della Juventus.

In primis, vista la situazione economica, c’è da trovare i fondi per il mercato estivo. Si continua a parlare di una possibile cessione di Paulo Dybala. Il rinnovo è in stand-by e Fabio Paratici starebbe attendendo eventuali offerte.

Con la cessione di un big, la Juventus avrebbe più possibilità sul mercato. In particolare, prende sempre più forza la possibilità che Fabio Paratici cerchi di strappare Gigio Donnarumma al Milan.

Lo conferma la Gazzetta dello Sport che rivela come Gigio Donnarumma potrebbe diventare una grande occasione per la Juventus, soprattutto da parametro zero. A quel punto, da capire il futuro di Wojciech Szczęsny.

Attenzione anche ad un’altra pista, ovvero quella, secondo La Stampa, di un possibile scambio di giocatori tra Juventus e Milan: Federico Bernardeschi rossonero in cambio del difensore centrale Alessio Romagnoli.

Infine, c’è anche chi ipotizza un tentativo da parte della Vecchia Signora per Franck Kessié. L’ivoriano ha un contratto con il Diavolo sino al 2022 ma, per il momento, il rinnovo è congelato. Insomma, tante opportunità sull’asse Juventus-Milan.

OMNISPORT | 15-04-2021 09:22