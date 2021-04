Milan-Donnarumma, si insinua la Juventus: Raiola alza la tensione

L’insidia c’è ed è superfluo ribadire che un procuratore con l’esperienza e l’indiscutibile efficacia nella negoziazione di Mino Raiola potrebbe cogliere il meglio, per sé e il suo assistito, da una situazione di impasse come quella attraversata in questa fase dal Milan.

Donnarumma in attesa del rinnovo: Raiola e Maldini

Gigio Donnarumma, e gli altri milanisti che figurano tra i giocatori dell’agente, sono ancora in attesa di sapere se il rinnovo si farà e a quali condizioni. Paolo Maldini ha avanzato la sua offerta e Raiola, dalla sua, ha preso tempo: i precedenti indicano che una trattativa è in corso e che l’esito non potrebbe essere così ovvio. Perché Donnarumma è il miglior portiere della sua generazione e per quanto abbia palesato la sua preferenza per Milano e i rossoneri, essendo milanista da sempre, non è indifferente a ulteriori opportunità.

La solita Juventus per Gigio Donnarumma

Un’occasione sarebbe la Juventus che, esplicitati i problemi di gestione dallo stesso tecnico Andrea Pirlo i conferenza stampa, avrebbe manifestato già in passato interesse per il portiere originario di Castellammare di Stabia pur vantando in orsa due pilastri come Gigi Buffon e Szczesny. Ma questa convivenza sarebbe complicata e neanche innocua.

PSG di Leonardo in agguato

Da anni la società bianconera corteggia Gigio (Donnarumma), promettendogli di fatto la Champions. Una condizione decisiva per convincere un ragazzo giovane, ma ambizioso e un procuratore altrettanto attento a queste componenti.

Tant’è che anche all’estero, in particolare il PSG di Leonardo, sarebbero in agguato per inserirsi e scippare a Maldini il talento più promettente tra i pali. O imbastire una trattativa che veda Mauro Icardi – voglioso di rientrare in Italia – nell’operazione.

VIRGILIO SPORT | 09-04-2021 09:20