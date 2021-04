Milan, rinnovi Donnarumma e Calhanoglu: com'è la situazione

In casa Milan tengono sempre banco le voci di mercato, specialmente in questo ultimo periodo. Se sembra ormai tutto fatto per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic lo stesso non si può dire per Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu di cui ormai si parla da mesi.

I due sono in scadenza di contratto (30 giugno 2021) e per il momento le richieste avanzate dagli agenti ovvero Raiola per il portiere e Stipic per il turco non sembrano coincidere con le volontà dei rossoneri.

Di certo il club non vuole perdere due pedine così importanti per il gioco e per la squadra che costringerebbero la dirigenza a intervenire subito sul mercato per trovare soluzioni valide e che non mettano in difficoltà anche il tecnico Stefano Pioli.

Perdere Donnarumma sarebbe una bella botta, visto che è ormai una certezza del club ed è uno dei portieri più determinanti di tutta la serie A in grado, con le sue parate, di cambiare l’esito delle partite come se segnasse.

Il problema, al momento attuale e da quanto trapela, è che la richiesta da parte dell’entourage del portiere parla di 10 milioni mentre il club non andrebbe oltre gli 8 milioni.

Diverso il discorso per Hakan Calhanoglu, maggiormente “sostituibile” rispetto al numero 99 anche se quando il turco è stato in buone condizioni fisiche anche il Milan ne ha giovato e non poco.

Rispetto all’affare Donnarumma sembra che sia pronto un accordo tra il centrocampista e il Milan: si sarebbe trovato una sorta di compromesso, tra i 4 e i 5 milioni con un solo milione di differenza tra richiesta e offerta.

Dalla sua il Milan ha la volontà dei giocatori su cui però non mancano offerte: proprio sul numero 10 ci sarebbero anche Chelsea e Arsenal.

OMNISPORT | 06-04-2021 15:17