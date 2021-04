Milan, Mirabelli: "Rinnovo Donnarumma? Si sono mossi tardi"

In collegamento su “TeleLombardia”, l’ex ds rossonero Massimiliano Mirabelli ha mostrato perplessità sul rinnovo di Donnarumma: “Non immaginavo si arrivasse a questo punto, rispetto a noi c’era un grande vantaggio. Io trovai subito una situazione difficile, non solo Donnarumma ma anche altri dieci. Abbiamo fatto una lotta contro il tempo affinché il patrimonio del Milan non andasse perso. Noi avevamo pochissimo tempo rispetto a chi ci ha succeduto. Arrivare a questo punto mi è sembrato alquanto strano. Penso a Gigio, ma anche a Calhanoglu e Kessie. Di solito dovrebbero farsi prima queste cose”.

Il tempo passa e la trattativa con Raiola non è semplice: “Intanto bisogna dire che quando arrivi a ridosso di pochissimi mesi alla scadenza ti puoi far male. Soprattutto perché chi tutela gli interessi di Gigio non è uno sprovveduto. Con alcuni devi agire in giacca e cravatta e con altri con la camicia sbottonata. Abbiamo dovuto lottare, ma siamo stati bravi perché non era così scontato. Ho parlato con la famiglia, con l’agente, non ci siamo arresi e ce l’abbiamo fatta”.

OMNISPORT | 01-04-2021 11:09