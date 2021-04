Mercato Milan: colpo a zero dall'Inter, Paolo Maldini ci prova

Il Milan continua a tessere le sue strategie di mercato in vista della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Rai Sport, l’agente di Danilo D’Ambrosio, Vincenzo Pisacane, ha incontrato Paolo Maldini e Frederic Massara a Casa Milan per parlare di un possibile trasferimento del suo assistito in rossonero.

Secondo le voci il jolly difensivo campano piace molto a Stefano Pioli, che lo ha già allenato durante la sua esperienza sulla panchina nerazzurra e avrebbe chiesto agli uomini di mercato del Diavolo di provare l’affondo.

D’Ambrosio è in scadenza di contratto con l’Inter il prossimo giugno: appena guarito dal Covid, non ha ancora trovato l’intesa con il club nerazzurro per il prolungamento dell’accordo. Il giocatore però gode della massima stima di Conte per la sua duttilità, e difficilmente il mister salentino vorrà fare a meno di un gregario così importante.

Il delicato momento che sta attraversando Suning ha però ritardato le firme: il Milan cerca così di approfittarne per piazzare il colpo.

Sul fronte cessioni, il Milan ha smentito il possibile scambio tra Romagnoli e Bernardeschi: i rossoneri nonostante l’arrivo di Tomori e le difficoltà di questa stagione vorrebbero trattenere il loro capitano, elemento prezioso dello spogliatoio e dello scacchiere di Stefano Pioli.

OMNISPORT | 09-04-2021 07:38