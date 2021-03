Mercato Milan: primo colpo in difesa per Paolo Maldini

Fikayo Tomori ha stregato il Milan: i primi mesi del difensore arrivato in prestito dal Chelsea hanno convinto tutti, tanto che la dirigenza è già al lavoro per riscattarlo in vista della prossima stagione. Il centrale canadese naturalizzato inglese sarà il primo vero colpo dell’estate per Paolo Maldini e Frederic Massara.

In poco tempo l’ex Blues ha conquistato il posto da titolare nei rossoneri, scalzando Alessio Romagnoli: a Milano si trova bene e sarebbe felice di restare in Serie A. Milan e Chelsea a gennaio avevano fissato il riscatto intorno ai 28 milioni di euro: il Diavolo cercherà di ottenere lo sconto, ma ha già a disposizione i 15 milioni che aveva stanziato in inverno per rinforzare la difesa, poi mai spesi visto che il giocatore è arrivato in prestito. La qualificazione in Champions potrebbe fornire ulteriori risorse per chiudere il colpo.

Il vicepresidente onorario rossonero Franco Baresi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha elogiato Tomori: “Si sta imponendo con grande determinazione e talento. È arrivato in un campionato che non conosceva e lo ha affrontato senza paura. Sono qualità da potenziale campione, speriamo mantenga le promesse. Faremo il possibile per riscattarlo, anche se ci sono ancora due mesi da giocare e non dipenderà solo dal Milan”.

Su Donnarumma: “La fascia? Portarla a 22 anni è un privilegio, questo deve saperlo. Conosciamo il valore e le qualità di Gigio, è cresciuto qui, e sappiamo quanto potrebbe essere importante per il Milan anche nei prossimi anni”.

Tonali fatica ad ingranare ed è stato espulso in Nazionale: “Da un giocatore con le sue qualità ci si aspetta tanto, ma non possiamo ignorare il fatto che abbia vent’anni: come si fa a pretendere che si imponga da subito come un veterano? In questi mesi è migliorato, ha tutto per diventare protagonista”.

OMNISPORT | 26-03-2021 08:30