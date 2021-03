Mercato Milan: nuovo obiettivo di Maldini per l'attacco

Una delle priorità della prossima campagna acquisti del Milan sarà l’ingaggio di una nuova punta centrale, un punto di riferimento offensivo che possa sostituire Zlatan Ibrahimovic, che, a 39 anni, se resterà anche nella prossima stagione, dovrà essere centellinato. Senza un vero numero 9 il Diavolo è andato in difficoltà nel 2021, e il vice Ibrahimovic designato, Mario Mandzukic, da quando è arrivato in rossonero ha giocato pochissimo a causa di alcuni acciacchi.

Uno degli ultimi nomi finiti nella lista acquisti di Paolo Maldini e Frederic Massara è quello di Darwin Nunez, giovane punta di belle speranze del Benfica. Ventuno anni, 187 cm per 78 kg, è un talento emergente del calcio uruguaiano e in questa stagione in Portogallo ha firmato quattro gol e realizzato sette assist decisivi in venti partite di campionato, e ben cinque reti nelle sette gare di Europa League disputate con le Aquile.

Secondo il quotidiano Record, i dirigenti rossoneri avrebbero già chiesto informazioni contattando la società di Lisbona, che per ora fissa un prezzo molto alto, 50 milioni di euro, per l’ex Penarol e Almeria.

Una somma per eccessiva, ma la situazione potrebbe cambiare se il Benfica non riuscirà a qualificarsi alle prossime coppe europee. Darwin Nunez ha già esordito nella Nazionale uruguaiana: nonostante la giovane età conta quattro presenze, e due reti contro Perù e Colombia.

OMNISPORT | 20-03-2021 21:26