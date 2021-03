Il Milan vuole blindare Kessié: la conferma di Maldini

Franck Kessié si sta rivelando sempre più il padrone del centrocampo del Milan, un’indicazione certificata dalla sua ottima prestazione sul campo del Manchester United. Torna quindi di attualità il tema del suo rinnovo contrattuale, tanto che ad affrontarlo è stato Paolo Maldini a margine di Milan-Napoli.

“Ci siamo già mossi per blindare Kessié. Lo stesso vale anche per gli altri in scadenza nel 2022, come Calabria. Agli altri penseremo dopo. Attualmente non siamo ancora riusciti a trovare un accordo, ma ci stiamo lavorando”, ha ammesso con grande franchezza il direttore tecnico rossonero a ‘Sky Sport’.

Ed è chiaro che il Milan ha fretta, soprattutto se Kessié dovesse confermarsi a questi livelli anche sul piano internazionale.

OMNISPORT | 14-03-2021 21:26