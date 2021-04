Retroscena su Haaland, milanisti furiosi con Raiola

Il tour di Mino Raiola tra le grandi di Spagna (e non solo) per cercare di piazzare uno dei suoi assistiti più celebri e contesi, il giovane bomber delle meraviglie Erling Haaland, sta facendo arrabbiare i tifosi del Milan. Stanno emergendo alcuni retroscena, infatti, che suggeriscono come le richieste per l’attaccante norvegese siano addirittura inferiori a quelle formulate al Milan per il rinnovo di Donnarumma.

Le richieste di Raiola a Barcellona e Real

Sulla Gazzetta dello Sport di oggi, infatti, si legge: “Raiola a Barcellona incontra Laporta, poi vede anche il Real. L’agente con il padre del bomber del Dortmund al meeting con il numero 1 del Barca: 150 milioni di euro di cartellino e 10 di ingaggio. Poi si è confrontato con Perez, oggi blitz a Londra“. Insomma, se confermate le voci certificherebbero come per il re dei procuratori Donnarumma meriti uno stipendio addirittura superiore a quello del bomber del momento.

Retroscena Raiola, il commento di Ziliani

Tra i primi a scandalizzarsi c’è il giornalista Paolo Ziliani, che sul suo profilo Twitter formula una domanda: “Se è vero che a Barcellona e Real Madrid, per Haaland (il bomber che batterà ogni record di gol), Raiola ha chiesto 10 milioni d’ingaggio, gli 8 offerti dal Milan per Donnarumma potrebbero anche andar bene. O no?”. Tra chi commenta c’è un altro giornalista, Tancredi Palmeri: “A me risulta che per Haaland richieda 14 milioni di ingaggio”. Con replica di Ziliani: “È più credibile. E secondo me gli 8 offerti a Donnarumma restano, anche alla luce di questo confronto, congrui e più che generosi”.

Raiola, Haaland e Donnarumma: rossoneri indignati

Molti tifosi del Milan tuonano contro il famelico manager: “Se Haaland prende 10 milioni Gigio Donnarumma ne vale non più di 5/6 eh”. Oppure: “Haaland da quanto ricordo ne prende già 8 al Dortmund (mi scuso qualora fosse un errore)…quindi se Raiola ha strappato un 5 anni a 12 per De Ligt…per il norvegese si va dai 13 in su…più naturalmente un bel 20 per il buon Mino”. “Il problema sono i milioni in più chiesti per Donnarumma, che sono fuori mercato”, precisa un altro supporter.

SPORTEVAI | 02-04-2021 11:19