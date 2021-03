Tifosi Milan: Raiola, altro che rinnovo trovagli un'altra squadra

Le questioni aperte in casa Milan non mancano, a tenere banco c’è certamente quella legata ai rinnovi. In particolare, oltre a Donnarumma e Ibrahimovic, i rossoneri devono trovare l’accordo con il proprio capitano, Alessio Romagnoli. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport al momento lo scenario appare incerto.

La strana situazione di Romagnoli

Tra infortunio e prestazioni non sempre all’altezza, nell’ultimo periodo Romagnoli è rimasto spesso fuori. Il capitano sembra essere sceso di molto nelle gerarchie di Pioli, che spesso gli ha preferito l’ultimo arrivato Tomori in coppia con Kjaer. Il contratto attuale scadrà nel 2022. Come scrive la Gazzetta, Raiola avrebbe chiesto 6 milioni di euro a stagione. In pratica il doppio dell’attuale stipendio del capitano rossonero. Una cifra che, specie allo stato attuale delle cose, non ci ha messo molto a scatenare la rabbia e l’ironia dei tifosi rossoneri sui social.

I tifosi salutano il capitano del Milan

In molti si dicono pronti anche a veder partire Romagnoli. C’è chi posta l’eloquente immagine dei bagagli pronti e chi scrive: “Ciao Romagnoli.. vattene via da quando sei rientrato hai fatto prendere una marea di gol… fai giocare chi è più forte di te… Tomori Ciao e arrivederci” e chi taglia corto: “Se veramente lo vuole il Barcellona quella è la porta“, “Ce ne faremo una ragione”. E chi sottolinea: “Donnarumma in un mondo “normale” A 8mln ci può anche stare, ma questo 6 mln nemmeno in Cina glieli davano”.

Tutti contro Raiola

Non manca poi chi sottolinea la complessa situazione creatasi attorno a Romagnoli: “È riuscito a perdere il posto, nonostante sia capitano, da uno arrivato 2 giorni fa”. E chi chiede la cessione per trattenere Tomori: “Ma se il Milan lo vuole cedere, perché riscatta Tomori altroché Romagnoli, può andare altrove, 6 milioni non li merita ma manco a dirlo, nemmeno gli attuali 4 milioni merita”. Tantissimi e inevitabili i commenti contro Raiola: “Bisognerebbe mandare a quel paese Raiola e procuratori simili perché rovinano il calcio“. E chi tira in ballo gli altri assistiti dell’agente, senza salvare nemmeno Ibrahimovic: “Se ne devono andare lui, Donnarumma e Ibrahimovic. Così finiscono per sempre queste telenovele“.

I commenti degli interisti

Sull’argomento interviene anche qualche interista, il primo ironizza: “L’importante è che rimanga in serie A, Lukaku ne soffrirebbe della sua assenza”, il secondo condivide i pensieri dei cugini e scrive: “Da interista riscattate Tomori lui sì che è un difensore forte Romagnoli 6 milioni d’ingaggio non li vale”. Infine, tanti mettono in dubbio le rivelazioni della Gazzetta e attaccano il giornale: “Immagino le offese al capitano anche se scommetto che neanche voi credete in quello che scrivete, ma offendere Alessio fa tendenza, vi capisco!” o ancora: “Ma fatela finita ogni giorno ne avete una”, “Gettare titoli e cifre a caso con la speranza prima o poi di azzeccare qualcosa”.

SPORTEVAI | 31-03-2021 10:31