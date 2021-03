Il Milan continua la sua ricerca ad un esterno offensivo destro di altro profilo. Secondo calciomercato.com, il club rossonero sta valutando in questi giorni anche il nome di Armand Laurienté, classe 1998 del Lorient.

Già nel giro della Nazionale transalpina Under 21, quest’anno in Ligue 1 ha messo a segno 3 gol e 3 assist. Il francese compare in una lista di nomi che vede in pole sempre Riccardo Orsolini del Bologna.

OMNISPORT | 31-03-2021 08:26