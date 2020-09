Mercato Juventus: addio imminente per due giocatori

La Juventus sfoltisce la rosa: stanno per salutare i bianconeri due giocatori da tempo nella lista cessioni del club, Daniele Rugani e Sami Khedira.

Per il difensore ex Empoli il futuro sembra essere in Premier League: cercato in passato anche da Siviglia e Rennes, ora sul centrale diventano pressanti le richieste di West Ham, Newcastle e Fulham. Soprattutto gli Hammers si sono mossi ufficialmente per il giocatore, e sono pronti a mandare una prima proposta ai torinesi, che chiedono poco più di 15 milioni di euro.

La Vecchia Signora preferisce un trasferimento non in prestito ma a titolo definitivo, ma ci sono margini di trattativa. Paratici punta a liberarsi dall’ingaggio di 3,5 milioni di euro e alleggerire il monte stipendi della Vecchia Signora.

Stesso discorso per Sami Khedira, che percepisce un compenso da 5 milioni di euro l’anno: l’accordo per la rescissione consensuale è vicino. Il mediano tedesco era intenzionato a rimanere ma non rientra più nei piani della società e del nuovo allenatore Andrea Pirlo, che lo ha fatto ben presente in un colloquio avuto con il giocatore. Secondo quanto riporta Sky, entro le prossime ore l’entourage dell’ex Real incontrerà il club per ufficializzare la risoluzione.

L’addio di Khedira e di Rugani, più quello possibile di Douglas Costa al Manchester United, permetterebbero ai bianconeri un ultimo grande colpo in entrata, Federico Chiesa dalla Fiorentina. Verso la permanenza a Torino invece Mattia De Sciglio.

OMNISPORT | 28-09-2020 15:40