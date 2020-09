Juve, dai social arriva la difesa: Su di lui parole imbarazzanti

Parole pesanti, una situazione difficile da sbrogliare: ecco come può nascere un caso. La Juventus delle ultime settimana è quella che cerca di mettere a posto i conti, che prova a liberarsi di ingaggi importanti e che allo stesso tempo deve pensare anche a costruire per il futuro.

Di sicuro Andrea Pirlo non è arrivato alla panchina della Juventus nel miglior momento possibile. Il neo allenatore ripartirà con gran parte del gruppo dello scorso anno più alcuni innesti giovani e interessanti come Kulusevski e McKennie, in attesa di conoscere il nome dell’attaccante che andrà a formare il trio con Cristiano Ronaldo e Dybala.

E nelle ultime settimane la società ha lavorato molto per riuscire a liberare il tetto salariale: Gonzalo Higuain e Blase Matuidi hanno salutato la compagnia permettendo alla Juve di poter lavorare con il gruppo più ristretto di cui ha bisogno Pirlo. E ora si lavora anche alla possibile cessione/rescissione di Khedira. Sulle pagine di Tuttosport nei giorni scorsi è arrivato un duro attacco dio Tony Damascelli nei confronti del giocatore con un articolo “Juve, la scelta mercenaria di Khedira”.

La reazione dei tifosi

L’attacco nei confronti del giocatore tedesco non è stato apprezzato né dagli addetti ai lavori né dai tanti tifosi di tutte le squadre che invece puntano il dito verso chi i contratti dei calciatori li ha prolungati: “Ho appena letto un pezzo in cui si accusa Khedira – scrive il giornalista Diego Fornero – di essere un mercenario prezzolato in quanto reo di far valere il proprio contratto. Non parlo mai di Juventus, ma se lo facessi, più che sul giocatore, mi farei due domande su chi quel contratto glielo ha fatto firmare”.

Quello dei contratti dei giocatori è un argomento che divide gli appassionati di calcio, da una parte ci sono infatti quelli che difendono i calciatori: “Il contratto Khedira non se lo è firmato da sola e ha tutto il diritto di chiedere di rispettarlo”. E un altro tifoso fa notare: “Quando vai a prendere in giro per il mondo il parametro zero a cui devi fare un contratto oneroso, poi si parla di fascino Juve o di scelta della maglia”.

SPORTEVAI | 12-09-2020 08:27