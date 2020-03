Mercato Juventus: affondo improvviso per Marcelo

Ritorno di fiamma per la Juventus, che ha rimesso gli occhi su un terzino a lungo sognato in passato, Marcelo. La stella del Real Madrid, che ha un contratto fino al 2022 con il club blanco, prima della sospensione non era reduce da una stagione particolarmente brillante, complice alcuni infortuni che non gli hanno consentito di giocare con continuità.

Secondo quanto riporta Marca, la Juventus, spinta da Cristiano Ronaldo, è tornata a puntare il giocatore: Paratici aveva prenotato un viaggio a Madrid proprio per parlare con l’entourage dell’esterno brasiliano, prima che la pandemia fermasse qualsiasi operazione.

Il Coronavirus non ha però frenato i bianconeri, che hanno offerto un contratto quadriennale al verdeoro. Trentadue anni a maggio, il giocatore sta seriamente meditando di concludere la sua lunga esperienza al Real dopo 14 stagioni da madridista.

Grandi sponsor dell’operazione sono l’amico Cristiano Ronaldo, che ne avrebbe suggerito l’ingaggio, e lo stesso Maurizio Sarri, che ne riconosce il valore.

Le alternative per quella zona di campo restano Emerson Palmieri del Chelsea e Luca Pellegrini, che a fine stagione rientrerà dal prestito al Cagliari: da decidere il suo futuro.

SPORTAL.IT | 27-03-2020 12:17