Mercato Juventus, Andrea Pirlo si aspetta novità: le sue parole

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato anche di mercato alla vigilia del big match di campionato contro il Napoli. La sessione sta per concludersi e i bianconeri vogliono ancora mettere a segno un grande colpo (Chiesa) e cedere alcuni esuberi: “Stiamo parlando con la società. Se ne occupa Fabio Paratici, vedremo se arriverà qualcosa lunedì sera. Sono contento di quello che ho a disposizione, ma fino a che è aperto il mercato può succedere di tutto“.

Sono almeno tre gli elementi della rosa a rischio uscita: “Il mercato è aperto fino a lunedì. Khedira, De Sciglio e Douglas Costa si allenano come tutti e sono a disposizione, poi vediamo cosa succederà”.

In campo, Pirlo continua spedito per la sua strada nonostante le critiche per la prestazione di Roma: “A Roma non abbiamo interpretato bene gli spazi in fase offensiva. Kulusevski aveva ricoperto poco quella posizione, magari poteva essere una soluzione un po’ azzardata contro la Roma. Non abbiamo avuto amichevoli per provare certi giocatori in certe posizioni. Abbiamo provato il nostro gioco per la Roma e magari proveremo altro per il Napoli. Esperimenti dovevamo farne e magari domani sarà uguale”.

Dybala: “Come ho detto l’altra volta veniva da due mesi di totale assenza. Ha un’altra settimana di lavoro in più nelle gambe, forse a Roma sarebbe poturo entrare. Vediamo domani se c’è possibilità di farlo giocare dall’inizio o a gara in corso”.

A sinistra possibile l’impiego di Cuadrado o Frabotta: “C’è la possibilità che Cuadrado rigiochi a sinistra, oppure che ci sia Frabotta. Abbiamo due giocatori per quel ruolo e sceglierò chi mi da le migliori indicazioni”.

Secondo Pirlo, il big match di domenica sera si giocherà nonostante il pericolo Covid: “Non penso ci sia il rischio di non giocare. C’è stato un comunicato della Lega con regole ben precise, non penso ci siano problemi. Noi abbiamo preparato la partita come tutte le altre squadre, quanto successo non ci ha influenzato minimamente”.

OMNISPORT | 03-10-2020 14:41