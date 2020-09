Mercato Juventus: blitz bianconero, colpo vicino a centrocampo

Andrea Pirlo aspetta ancora una punta e un centrocampista dal mercato. Il tecnico della Juventus, che domenica dopo la partita contro il Novara ha fissato la priorità per il reparto avanzato (“mi serve il prima possibile un attaccante”), sta analizzando con una certa ansia anche gli uomini a disposizione per la mediana, che valuta ancora incompleta.

Ecco quindi il pressing insistito del Maestro nei confronti di Fabio Paratici per arrivare a Houssem Aouar. Il gioiello del Lione ha brillato in Champions League anche contro la Juventus: il francese di origini algerine è il profilo perfetto per Pirlo perché sa coniugare quantità e qualità in ogni zona del campo.

Secondo le ultime indiscrezioni in arrivo dalla Francia, la Vecchia Signora sarebbe in vantaggio rispetto alle rivali e avrebbe già trovato un’intesa con il giocatore. Paratici deve però prima mettere a segno alcune cessioni per poter portare a termine il colpo: nelle casse del Lione finirebbero 49,5 milioni di euro.

La Juventus avrebbe in pugno il giocatore, ma servono cessioni eccellenti che portino soldi cash: si fanno i nomi di Aaron Ramsey e di Douglas Costa.

Difficoltà sul mercato a parte, il 5-0 al Novara ha dato fiducia all’ambiente bianconero. L’ex Claudio Marchisio in una nota riportata dall’Ansa ha incoraggiato l’ex compagno di squadra Pirlo: “Sarà alla prima esperienza in panchina, ma ha a disposizione un ottimo staff e potrà crescere di partita in partita. E poi ha la professionalità e l’esperienza per gestire lo spogliatoio della Juve”.

Sulla questione punta: “Leggo tanto di Suarez, ma ho visto l’ultima partita della Bosnia e anche Dzeko mi ha fatto una bella impressione: chiunque arrivi, sarà comunque un grande attaccante”.

OMNISPORT | 14-09-2020 12:36